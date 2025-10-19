“Quien tiene que ganar es Bolivia”: Reyes Villa vota en Cochabamba y llama a la unidad nacional

En medio de largas filas de ciudadanos que aún esperan emitir su voto, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó al colegio Don Bosco para cumplir emitir su voto en esta jornada decisiva de balotaje.

Desde el lugar, el burgomaestre no solo participó en la votación, sino que aprovechó para enviar un mensaje claro sobre los desafíos que enfrenta el país: la escasez de carburantes y la falta histórica de dólares, elementos esenciales para la economía y la vida cotidiana de los bolivianos.

“Nunca en mi vida había visto que faltaran dólares en el país”, señaló Reyes Villa, resaltando la necesidad de planificación en la producción de petróleo y derivados para garantizar el abastecimiento interno.

El alcalde enfatizó la importancia de la madurez política y la unidad post-electoral: “Ojalá que el que gane, el segundo lo llame y digan: ‘Todos vamos a trabajar por Bolivia’. Eso es lo que necesita escuchar el país”. Reyes Villa lamentó la guerra sucia que marcó la campaña, pero subrayó que ahora lo fundamental es apoyar a quien resulte vencedor. “Quien tiene que ganar es Bolivia”, afirmó.

Además, hizo un llamado a terminar con la confrontación política y la persecución de quienes piensan distinto, deseando que el próximo gobierno fortalezca la democracia y la justicia en beneficio de todos los ciudadanos.

“Tiene que ganar es Bolivia” Manfred llama a la unidad tras emitir su voto en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

La jornada electoral en Cochabamba continúa, con ciudadanos haciendo largas colas para cumplir su derecho al voto, mientras el país espera con expectativa los resultados de esta histórica segunda vuelta.

Mira la programación en Red Uno Play