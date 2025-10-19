TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL Extranjero capturado accidente de tránsito

Uno decide

Así ejerció su voto Rodrigo Paz en Tarija: “Cada voto es esperanza para el futuro del país”

Tras cumplir con su deber ciudadano, Rodrigo  anunció que se trasladará a la ciudad de La Paz, donde aguardará los resultados oficiales de esta jornada junto a su equipo político y colaboradores del PDC.

Hans Franco

19/10/2025 10:22

Foto: Rodrigo Paz emite su voto en Tarija (APG)
Tarija

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), emitió su voto este domingo en la ciudad de Tarija, acompañado por su familia, en el marco de la jornada electoral nacional.

Al salir del recinto electoral, el presidenciable destacó la importancia del momento:

“Es un hecho histórico para Tarija del cual me siento orgulloso y es un gran paso para la patria”, expresó al introducir su papeleta en el ánfora.

Paz hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera responsable, subrayando que “lo que determine el pueblo con transparencia y con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral hay que respaldar y apoyar”.

 

 

El candidato también anunció que viajará a La Paz, donde esperará los resultados oficiales junto a su equipo político y colaboradores del PDC.

Durante su intervención, reafirmó su confianza en las instituciones electorales y concluyó con un mensaje directo:

“Cada voto representa una voz de esperanza para el futuro del país”.

 

 

