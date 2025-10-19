Jaime Paz: “El pueblo pone su esperanza en las urnas, esa es la expectativa del voto"

Con visible emoción, el expresidente Jaime Paz Zamora llegó hasta la comunidad de San Lorenzo, a 10 kilómetros de la capital tarijeña, para emitir su voto en la mesa 10. A su lado, su hijo y candidato a la Presidencia por el PDC, Rodrigo Paz, acompañó cada paso de este momento histórico para la familia y el país.

“Yo vengo a cumplir mi obligación de ciudadano (…) Lo que me emocionó desde que salí de casa es ver a la gente caminando hasta su lugar de voto, hay una población consciente de que con su voto pueden definir el futuro del país”, señaló Jaime Paz, mientras su voz se entrecortaba ante la emoción.

Rodrigo Paz, compartiendo la experiencia junto a su padre, expresó: “Esta mañana hemos rezado muy tempranito. Pedimos a los bolivianos que participen. Hay mucha fe”.

Entre palabras de esperanza y responsabilidad ciudadana, Jaime Paz agregó: “Estamos viendo si conseguimos un avión para acompañar a Edman, sino nos encontraremos directamente en La Paz, donde vota mi hija. Lo que le pido a la población es votar; con este bicentenario cerramos un ciclo. El pueblo con su voto define el futuro del país”.

Con la mirada húmeda y la voz conmovida, el expresidente concluyó: “El pueblo pone su esperanza en las urnas, esa es la expectativa del voto. Estoy muy emocionado, es una realización personal”, hasta las lágrimas dijo. “Ser acompañado por mi hijo me hace sentir contento, como ciudadano y padre (...) Llego para emitir mi voto por el candidato y el candidato es mi hijo”, agregó.

En San Lorenzo, la jornada electoral continúa con la participación masiva de los ciudadanos, quienes, como señaló Jaime Paz, depositan en las urnas su esperanza y su compromiso con el futuro del país.

Mira la programación en Red Uno Play