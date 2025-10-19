TEMAS DE HOY:
Cochabamba arranca la votación con filas tempranas y participación masiva

Desde primeras horas, ciudadanos de Sacaba y Cercado hacen filas en los recintos electorales, mostrando puntualidad y compromiso cívico en el inicio de la jornada electoral en Cochabamba

Ligia Portillo

19/10/2025 9:11

Cochabamba arranca la votación con filas tempranas y participación masiva. Foto: Fernando Aguilar
Cochabamba, Bolivia

La jornada electoral en Cochabamba comenzó de manera puntual y con alta concurrencia de ciudadanos en los diferentes recintos habilitados. Desde temprano, los bolivianos hicieron filas para ejercer su derecho al voto, cumpliendo con el compromiso cívico de participar en estas elecciones nacionales.

En el municipio de Sacaba, se reportó que en uno de los recintos electorales, con 3.471 ciudadanos habilitados, ya se observa un movimiento constante de votantes. “Todo está bien organizado, las mesas ya están habilitadas”, señaló el corresponsal mientras registraba la actividad en el lugar.

Por su parte, en la zona sur del Cercado, la periodista Wanda Dorado reportó desde la Unidad Educativa Siglo XX que la jornada comenzó a las 8:00 de la mañana, con la mayoría de las mesas ya operativas y los notarios electorales distribuyendo el material necesario. Los votantes destacaron la importancia de participar temprano para poder cumplir luego con sus actividades cotidianas, como negocios o compromisos personales.

En ambos municipios, la puntualidad de los jurados electorales y la organización de los recintos contribuyeron a un inicio ordenado de la jornada. La ciudadanía cochabambina mostró responsabilidad y compromiso desde las primeras horas de la mañana, asegurando que la votación transcurra con normalidad y transparencia.

 

