“Que Dios ilumine a toda Bolivia”: Tuto Quiroga inicia la jornada electoral trotando en Santa Cruz

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga comenzó la jornada electoral de este domingo con una rutina de ejercicio y oración en la zona oeste de Santa Cruz. A primera hora del día, acompañado de su esposa Milena, compartió un mensaje de fe y esperanza antes de emitir su voto.

“Un saludo a todo Bolivia, bendiciones para todos. Esperamos que Dios ilumine a nuestra Bolivia en este día. Empezamos rezando a las 5:30 de la mañana y luego, acá en Santa Cruz, sacudiendo el esqueleto con un trotecito”, expresó Quiroga en contacto con los medios.

El aspirante a la presidencia aseguró que quiso iniciar la jornada “con energía y fe”, y destacó el simbolismo de hacerlo junto a su esposa, a quien acompañó durante su oración matutina. “Primero rezando al despertar con Milena, para que Dios nos bendiga”, dijo.

Asimismo, adelantó que su día estaría marcado por tres momentos significativos, acompañar a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, a emitir su voto; visitar a su padre, Luis Saga Quiroga, de 92 años, en Cochabamba; y finalmente, dirigirse a La Paz para rezar en la tumba de su hermano Mauricio. “Voy a visitar a mi hermano en el cementerio, lo más sagrado que tiene mi familia, a rezar por él en este día”, relató visiblemente emocionado.

Durante el contacto con la prensa, Quiroga también se refirió a los problemas que atraviesa el país, mencionando la inseguridad, la crisis económica y la falta de combustibles. “Es lamentable que hoy, en plena jornada electoral, los bolivianos tengan que hacer filas interminables por diésel y gasolina. En la primera vuelta faltaban dólares; ahora falta combustible. Esa es la triste realidad que estamos viviendo”, denunció.

Recordó que en la primera vuelta ya se habían evidenciado dificultades logísticas debido a la falta de divisas. “Incluso hubo complicaciones para el voto en el exterior porque no había dólares para enviar el material. Hoy vemos que el problema se agrava y afecta directamente a las familias bolivianas”, apuntó.

Quiroga criticó la gestión económica de las últimas dos décadas y aseguró que el país necesita un cambio profundo. “Advertimos hace tiempo lo que iba a pasar. Se farrearon el gas, despilfarraron los dólares, y ahora tenemos un país con colas por diésel y gasolina, sin divisas, con inflación y con angustia en los hogares. Es el triste fin de 20 años de despilfarro”, enfatizó.

Con tono esperanzador, el candidato hizo un llamado al voto consciente: “Hoy tenemos la oportunidad de cambiar de rumbo. Este día marca el final de un ciclo y el inicio de otro. Con el voto podemos abrir un futuro lleno de esperanza y prosperidad para todos los bolivianos”.

Finalmente, invitó a la población a acudir a las urnas con calma y responsabilidad. “Que sea una jornada pacífica, histórica. Vamos todos a votar, con fe, con esperanza, para construir un nuevo comienzo para nuestra querida Bolivia”, concluyó.

