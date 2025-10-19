TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL Extranjero capturado accidente de tránsito

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Tuto Quiroga en Cochabamba: “Nadie puede obligarte ni exigirte mostrar tu voto, es un derecho libre”

El candidato presidencial de Alianza Libre recorrió el centro de la ciudad, acompañó a su familia y destacó la importancia de ejercer el voto de manera libre y secreta. Posteriormente, se trasladará a La Paz para emitir su sufragio.

Ligia Portillo

19/10/2025 11:18

Jorge Tuto Quiroga llega a Cochabamba, llama a votar en libertad y sin coerción. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, arribó esta mañana al departamento de Cochabamba, donde fue recibido por simpatizantes y se dirigió a la Unidad Educativa Bolívar, lugar donde su padre ejercerá su voto.

En declaraciones a la prensa, Quiroga hizo un llamado enfático a la ciudadanía: “Todo el mundo debe votar en paz y tranquilidad. Nadie te puede coaccionar ni exigir que muestres tu voto. Es tu derecho ejercerlo con total libertad”, subrayó.

El candidato también compartió momentos de introspección familiar, señalando que tras su recorrido en Cochabamba se dirigirá a La Paz, donde planea visitar el cementerio familiar y hacer una oración en memoria de su hermano Mauricio. “Siempre rezo por él en días importantes”, contó Quiroga.

Acompañado de su equipo y de Juan Pablo Velasco, Quiroga culminará la jornada votando en la sede de gobierno, mientras sus simpatizantes se concentraron en el centro de Cochabamba para saludarlo y mostrar su apoyo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Uno decide

11:30

Uno decide

12:00

Uno decide

12:25

Uno decide

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Uno decide

11:30

Uno decide

12:00

Uno decide

12:25

Uno decide

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD