El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, arribó esta mañana al departamento de Cochabamba, donde fue recibido por simpatizantes y se dirigió a la Unidad Educativa Bolívar, lugar donde su padre ejercerá su voto.

En declaraciones a la prensa, Quiroga hizo un llamado enfático a la ciudadanía: “Todo el mundo debe votar en paz y tranquilidad. Nadie te puede coaccionar ni exigir que muestres tu voto. Es tu derecho ejercerlo con total libertad”, subrayó.

El candidato también compartió momentos de introspección familiar, señalando que tras su recorrido en Cochabamba se dirigirá a La Paz, donde planea visitar el cementerio familiar y hacer una oración en memoria de su hermano Mauricio. “Siempre rezo por él en días importantes”, contó Quiroga.

Acompañado de su equipo y de Juan Pablo Velasco, Quiroga culminará la jornada votando en la sede de gobierno, mientras sus simpatizantes se concentraron en el centro de Cochabamba para saludarlo y mostrar su apoyo.

