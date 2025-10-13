El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, aseguró durante el debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que su prioridad será lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para traer dólares al país y estabilizar la economía.

“La gente entiende que hay que traer los dólares desde el principio para garantizar la importación de combustible. Hay que asegurar el abastecimiento y terminar con las colas. Con responsabilidad, vamos a frenar la inflación y devolver la confianza al sistema financiero”, afirmó.

Quiroga explicó que su propuesta se basa en obtener financiamiento inmediato de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares del FMI, lo que permitirá fortalecer las reservas, garantizar el suministro de diésel y gasolina, y reactivar la circulación de divisas en bancos y cajeros automáticos.

“Tenemos financiamiento orgánico con dólares para hacer programas de alivio social, restablecer la confianza y traer medicamentos. Ese es el cambio de esperanza que se viene desde el 8 de noviembre”, señaló el candidato.

Sostuvo que un acuerdo con el organismo internacional abriría la puerta a nuevos recursos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

El debate presidencial se realizó este domingo 12 de octubre en el Hotel Real Plaza de La Paz, a una semana de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, en la que se definirá entre Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (PDC) quién asumirá la presidencia del Estado.

