TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Paz propone descentralización en salud y educación "sin ideologías"

El candidato del PDC, quien se presentó con experiencia como exalcalde, enfatizó la necesidad de transferir el control presupuestario a las regiones.

Milen Saavedra

12/10/2025 22:47

Paz propone descentralización en salud y educación "sin ideologías"
Bolivia

Escuchar esta nota

A una semana del balotaje que definirá al próximo presidente de Bolivia, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, detalló sus propuestas para Salud y Educación en un debate rumbo a la segunda vuelta contra Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre). La columna vertebral de su plan es la descentralización de recursos y la eliminación de lo que denomina el "Estado tranca".

Paz, quien se presentó con experiencia como exalcalde, enfatizó la necesidad de transferir el control presupuestario a las regiones.

Salud: Descentralización y digitalización

El candidato del PDC busca una distribución 50/50 del presupuesto actual de salud, estimado en 30 mil millones de bolivianos, lo que significaría transferir 15 mil millones de bolivianos a las regiones.

Entre sus principales propuestas, destacan:

  • Meta de médicos: Aumentar la densidad de médicos de 5 a 15 por cada 10 mil pacientes, acercándose al promedio latinoamericano.

  • Sistema Único de Salud (SUS) Digital: Implementación de un Seguro Universal de Tarjeta Única para exámenes preventivos y una completa interoperabilidad entre laboratorios, farmacias e historial clínico digital de cada ciudadano.

  • Profesionalización Médica: Promover una Ley de Escalafón Médico con salarios sin topes y bonos de permanencia para el personal de salud en zonas rurales.

  • Atención Primaria y Salud Mental: Fortalecer más de 3.000 centros de primer nivel y crear una plataforma nacional de apoyo a los medicamentos, con atención prioritaria a la salud mental.

  • Infraestructura y Gestión: Culminar hospitales pendientes (como Lajastambo, Messuti, Villa Tunari y el Oncológico de Tarija) y crear tres modelos metropolitanos de gestión de salud en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con redes de salud en el resto del país.

  • Hemodiálisis: Asegurar insumos y recursos para los 6.000 nuevos pacientes que anualmente ingresan a la lista de hemodiálisis.

Educación: Sin ideologías y con autonomía regional

En el ámbito educativo, Paz fue categórico al proponer la "baja" a la Ley Avelino Siñani y la instauración de una "educación sin ideologías" que se centre en que el estudiante "aprenda y sepa decidir".

Al igual que en salud, propone la transferencia de 15 mil millones de bolivianos (50% del presupuesto) a las regiones para que estas decidan cómo formar a sus jóvenes.

Sus puntos clave incluyen:

  • Estándares Internacionales: Aplicar pruebas como PISA y otros estándares internacionales para elevar la calidad educativa al "mayor alto nivel".

  • Educación Autónoma y Digital: Cada región podrá definir su plan de formación (con mención a planes de negocios y contabilidad), asegurando que todo será digital con inteligencia artificial.

  • Bilingüismo: Ofrecer inglés gratis en las unidades educativas.

  • Foco Regional: Promover la construcción de una nueva educación "desde las regiones, desde las autonomías regionales".

Paz concluyó afirmando que el 50/50 no es un número arbitrario, sino que tiene una "historia" ligada a la autonomía y es la herramienta para vencer al "Estado tranca" que, según él, ha "sufrido" por 22 años.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD