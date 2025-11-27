Comité envió 20 toneladas de ayuda a comunidades afectadas en Samaipata

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que una caravana de vehículos partió rumbo a las zonas afectadas por la riada en Samaipata, transportando 20 toneladas de ayuda humanitaria recolectada por la población cruceña y diversas instituciones.

Cochamanidis explicó que la avanzada se organizó pese a dificultades logísticas, especialmente por el peso del camión y los cortes programados en distintos puntos de la carretera. Sin embargo, destacó que, gracias a la coordinación previa y al carácter solidario de los voluntarios, los vehículos lograron iniciar el viaje sin contratiempos mayores.

La ayuda enviada incluye carne, alimentos no perecederos, agua, hidratantes, ropa, medicamentos y otros insumos esenciales. Parte de la asistencia será destinada a la organización de una olla común en la comunidad de Achira, una de las más golpeadas por el desastre, mientras que otra parte será distribuida directamente en bolsas de víveres para las familias afectadas en varias localidades del municipio.

Respecto a la situación actual en Samaipata, el presidente cívico señaló que, a más de una semana del evento climático, los trabajos de limpieza continúan y aún se necesita mayor presencia de voluntarios.

Subrayó que los daños fueron de gran magnitud y que, pese al esfuerzo de jóvenes, soldados y grupos de rescate, “todavía queda mucho por hacer”.

Cochamanidis también advirtió sobre la aparición de brotes de enfermedades, un riesgo que ya había sido anticipado en una reunión con el Colegio Médico y con el FESIRME el pasado sábado. Indicó que el informe que se recabe hoy en terreno será clave para determinar las acciones inmediatas en el área de salud y establecer nuevas estrategias de apoyo.

Finalmente, Cochamanidis agradeció la solidaridad de los ciudadanos y de quienes prestaron vehículos para trasladar la ayuda. Reiteró que todas las donaciones están siendo destinadas directamente a las familias damnificadas.

Mira la programación en Red Uno Play