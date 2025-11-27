TEMAS DE HOY:
Policial

Autopsia confirma que Remberto López murió por dos impactos de bala; lo velarán en Cochabamba

Tras realizarse la necropsia, el cuerpo permanece en la morgue a la espera de que los familiares completen los trámites necesarios para su retiro.

Milen Saavedra

26/11/2025 20:44

Autopsia confirma que Remberto López murió por dos impactos de bala; lo velarán en Cochabamba
Santa Cruz, Bolivia

El cuerpo de Remberto López, reo asesinado en el penal de Palmasola, se encuentra en la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde la autopsia de ley reveló la causa exacta de su deceso.

Según el informe fiscal, López falleció a causa de dos impactos de bala. Este dato complementa la rápida investigación policial que ya ha identificado y aprehendido a dos reos de nacionalidad brasileña, señalados como autores material e intelectual del crimen.

El fiscal del caso confirmó que, tras realizarse la necropsia, el cuerpo permanece en la morgue aguardando que los familiares completen los trámites necesarios para su retiro. Se espera que los restos de López sean trasladados a Cochabamba para ser velados.

 

 

