Remberto López, acusado junto a Elvis Villarroel del asesinato del juez Wilber Cruz, fue asesinado a disparos mientras dormía en el penal de Palmasola, Santa Cruz. Según su abogado, la misma banda que le quitó la vida al juez es responsable ahora de la muerte de López.

El 7 de noviembre, la ejecución del juez Cruz en plena avenida D’orbigni y Diego de Almagro conmocionó a Cochabamba y al sistema judicial. El caso reabrió investigaciones sobre la organización criminal de Nabor López, desarticulada en 2024 y vinculada a secuestros, asesinatos y narcotráfico en el Trópico.

Pese a estar en Chonchocoro, Nabor López fue asesinado de un disparo en la cabeza en enero de este año. Ahora, 10 meses después, su hermano Remberto corrió el mismo destino, en lo que el abogado de la familia describe como una cadena de venganza entre bandas rivales.

Antes de ser trasladado de Quillacollo a Palmasola, Remberto López advirtió sobre los riesgos que corría: “Si algo me pasa en Palmasola, lo responsabilizo directamente a Ludwing Ledezma”, señalaba.

El abogado Hugo Iriarte sostuvo que no fue el Primer Comando Capital (PCC) ni otra organización externa la que ejecutó a López, sino la misma banda criminal que mató al juez Wilber Cruz, motivada por la muerte de una niña de 5 años en el Trópico, un hecho que habría desatado la venganza contra la familia López.

“Más que una hipótesis, es una certeza, la misma banda que asesinó al juez ahora mató a mi cliente. Esto desmonta la teoría del Ministerio Público que señalaba a Remberto como culpable del crimen del juez”, aseguró.

Iriarte explicó que los supuestos clientes del abogado Ludwing Ledezma habrían jurado exterminar a toda la familia López, influenciando los traslados penitenciarios y utilizando a su favor vínculos con el Comando Vermelho para concretar la ejecución de Remberto mientras dormía.

“Banda que asesinó al juez Cruz ejecutó a Remberto López”, aseguró el abogado Hugo Iriarte. Foto: Red Uno

Por su parte, Elvis Villarroel, coacusado en el caso del juez, permanece en el recinto penitenciario de El Abra, con pedidos de seguridad reforzada ante el riesgo que corre su vida dentro del penal.

