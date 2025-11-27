“No debo limar ninguna aspereza”, así respondió el presidente Paz sobre el vicepresidente

En la primera visita que realiza a Cochabamba desde su posesión hace 19 días, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfatizó que su gestión se centrará en lo institucional y no en conflictos personales.

Consultado sobre su relación con el vicepresidente Edmand Lara, Paz afirmó de manera categórica: “Yo no tengo nada que limar aspereza. Como habrán visto, lo mío es institucional”.

El mandatario subrayó la importancia de mantener la discreción y el diálogo enfocado en soluciones concretas para la población: “Por eso la reserva de la palabra siempre es mejor que el exceso de palabra y por eso creo que las instituciones tienen que estar al servicio de la población y la única preocupación debe ser las necesidades de la gente”.

Paz destacó que hoy se reunió con el ministro de la Presidencia para coordinar acciones institucionales, como la elección de magistrados y vocales, con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas a la ciudadanía: “Entiéndase, por ejemplo, la elección de los magistrados o en el caso de los vocales, tan necesaria como es para darle soluciones a la gente”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play