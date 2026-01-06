“No daremos ni un paso atrás”: Rodrigo Paz defiende medidas económicas en medio del conflicto por el DS 5503

El presidente Rodrigo Paz utilizó sus redes sociales para ratificar que su Gobierno no dará “ni un paso atrás” en la tarea de combatir la corrupción y el control político, y afirmó que la prioridad de su gestión está enfocada en restablecer la seguridad jurídica y abrir el país a la inversión internacional.

Paz sostuvo que la actual administración recibió “un país quebrado”, donde la corrupción y el control político convirtieron a Bolivia en “una isla frente al mundo”, situación que, según señaló, sumió a millones de bolivianos en la pobreza.

“Este gobierno no dará ni un paso atrás en la tarea de liberar al Estado del secuestro de grupos de poder y dirigentes que medran a costa del pueblo, enfrentando la crisis económica con la verdad y medidas valientes para frenar la inflación”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El pronunciamiento se produce luego de que dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) abandonaran la mesa de diálogo con el Gobierno y protagonizaran una jornada de protestas que derivó en hechos de violencia y dejó 12 personas aprehendidas en la ciudad de La Paz.

El Ejecutivo había convocado al ente matriz de los trabajadores para abordar los alcances del Decreto Supremo 5503; sin embargo, la dirigencia cobista condicionó la continuidad del diálogo a la eliminación de dicha norma.

Pese a que el Gobierno aseguró que mantiene abiertas las puertas al diálogo, la COB decidió radicalizar sus medidas de presión en la tercera semana de movilizaciones, anunciando la instalación de bloqueos de carreteras a nivel nacional, cuyo instructivo comenzará a regir desde este martes, profundizando el escenario de tensión política y social.

En paralelo, el Gobierno informó que este martes, a partir de las 09:00, se instalarán seis mesas técnicas de diálogo sobre el Decreto Supremo 5503, con la participación de más de 100 organizaciones, en un intento por descomprimir el conflicto.

