Rodrigo Paz denuncia que dirigentes reciben más de $us 18 millones al año por fuero sindical

El presidente Rodrigo Paz denunció este lunes que un grupo de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que actualmente se encuentra movilizada en la ciudad de La Paz, se beneficia de $us 18 millones al año gracias a su fuero sindical y, pese a ello, habría solicitado un incremento de recursos.

“Es indignante que 50 dirigentes sindicales, que hoy están marchando en La Paz, ganen al año más de $us 18 millones con las ventajas de sus fueros sindicales y, aun así, me estén pidiendo aumento. ¿Cómo puede ser que un grupo sindicalizado en Bolivia mueva en sus bolsillos más recursos que 213 municipios? Resulta que 50 personas ganan más que 213 municipios, eso es injusticia”, afirmó el mandatario.

En relación con los recursos que administran las organizaciones sindicales, Paz anunció que impulsará una modificación normativa para que el aporte laboral de los trabajadores deje de ser obligatorio.

“Que sea voluntario. El que quiera, de su salario, aportar para que un dirigente sindical vaya y lo represente, que lo haga, pero que no sea obligatorio como es hoy, porque después esos recursos se usan para atacar a la democracia, a las instituciones y la tranquilidad de los bolivianos”, sostuvo.

La dirigencia de la COB se encuentra movilizada contra el Gobierno exigiendo la eliminación del Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención de los combustibles y otorga beneficios sociales para sectores vulnerables.

