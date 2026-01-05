Cabildo de la COB pide anular el Decreto 5503 y amenaza con paro

La Central Obrera Boliviana (COB) se concentró este lunes en el puente distribuidor de la Ceja de El Alto, donde llevó a cabo un cabildo previo a su participación en el diálogo convocado por el Gobierno. En el encuentro, la dirigencia asumió una posición firme: exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, de Emergencia Económica Nacional.

Como determinación central y única, el cabildo resolvió demandar no solo la abrogación del decreto, sino también la redacción de una nueva normativa, caso contrario la COB advirtió con radicalizar las medidas de presión, incluyendo un paro indefinido de caminos a nivel nacional.

Advertencia de radicalización

La organización sindical señaló que las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo han afectado directamente al poder adquisitivo de los trabajadores, motivo por el cual consideran insuficiente cualquier ajuste parcial al decreto vigente.

Diálogo con el Gobierno

La COB ingresa así a otra semana de protestas contra las medidas económicas del Gobierno. Para esta jornada está prevista una reunión de diálogo en la Casa Grande del Pueblo, donde el ente matriz de los trabajadores hará conocer formalmente sus demandas.

Los dirigentes advirtieron que el resultado de este encuentro será determinante para definir los próximos pasos de movilización a nivel nacional.

