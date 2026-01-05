COB movilizada: inicia marcha desde Senkata hacia La Paz contra el DS 5503

Desde las primeras horas de este lunes, organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sectores sociales y sindicales, comenzaron a concentrarse en la zona Senkata, distrito 8 de El Alto, para iniciar una marcha que busca la anulación del Decreto Supremo 5503.

El recorrido contempla avanzar desde Senkata hasta el cruce a Viacha, continuar por la avenida 6 de Marzo, el Multifuncional de La Ceja, la zona La Portada, Garita, Eguino, hasta llegar al centro paceño, donde se instalará un cabildo.

Rechazo al DS 5503

Dirigentes de la COB indicaron que esta movilización forma parte de un plan de lucha sostenido, que incluye marchas, concentraciones y otras medidas de presión. Según explicaron, el Decreto 5503 es rechazado por el sector debido a presuntos artículos inconstitucionales.

Diálogo previsto para hoy

Pese a la movilización, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno, convocada para las 11:00 de este lunes.

Hasta el momento, no se reportaron enfrentamientos ni cortes de vía mayores, pero se recomienda precaución a quienes transiten por las zonas del recorrido.

