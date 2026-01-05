TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

COB movilizada: inicia marcha desde Senkata hacia La Paz contra el DS 5503

La marcha partió de Senkata y recorrerá varios puntos hasta llegar al centro de La Paz, donde se prevé un cabildo. El diálogo está previsto a las 11:00.

Red Uno de Bolivia

05/01/2026 7:56

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Desde las primeras horas de este lunes, organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sectores sociales y sindicales, comenzaron a concentrarse en la zona Senkata, distrito 8 de El Alto, para iniciar una marcha que busca la anulación del Decreto Supremo 5503.

El recorrido contempla avanzar desde Senkata hasta el cruce a Viacha, continuar por la avenida 6 de Marzo, el Multifuncional de La Ceja, la zona La Portada, Garita, Eguino, hasta llegar al centro paceño, donde se instalará un cabildo.

 

 

Rechazo al DS 5503 

Dirigentes de la COB indicaron que esta movilización forma parte de un plan de lucha sostenido, que incluye marchas, concentraciones y otras medidas de presión. Según explicaron, el Decreto 5503 es rechazado por el sector debido a presuntos artículos inconstitucionales.

Diálogo previsto para hoy

Pese a la movilización, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno, convocada para las 11:00 de este lunes.

Hasta el momento, no se reportaron enfrentamientos ni cortes de vía mayores, pero se recomienda precaución a quienes transiten por las zonas del recorrido.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD