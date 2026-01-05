Paz inaugura el Año Judicial y ratifica coordinación con el Órgano Judicial

El presidente Rodrigo Paz participó este lunes en el acto de inauguración del Año Judicial 2026, junto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El acto se inició con la toma de juramento de los nuevos presidentes del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).

En la ocasión, Paz ratificó el compromiso del Ejecutivo de trabajar de manera coordinada con el Órgano Judicial, con garantías institucionales y responsabilidad en el proceso de reconstrucción del país.

“Este año judicial marca un nuevo tiempo. Siento una justicia fortalecida, que está ordenando la casa, al igual que nosotros. Es importante defender su independencia y, sobre todo, el servicio que presta a los bolivianos”, declaró el mandatario.

Dirigiéndose a las autoridades judiciales, el presidente aseguró que el Gobierno atenderá las necesidades del sistema y ratificó el respeto a la institucionalidad, creando condiciones reales para que la justicia sea un eje central en la construcción de la democracia.

“Una mala justicia es una mala democracia. Hoy no vivimos una mejor democracia porque tenemos que superar una justicia que refuerce ese concepto democrático. Desde el Ejecutivo podemos colaborar con la apertura para que la cooperación internacional, de manera independiente y sin intromisión del Gobierno, apoye directamente a nuestro sistema judicial”, sostuvo.

Finalmente, Paz exhortó al sistema judicial a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz social en Bolivia, a través de acciones contra quienes, dijo, buscan afectar la estabilidad y la tranquilidad del país.

“Que se generen garantías de seguridad jurídica frente a aquellos que no quieren que Bolivia se abra al mundo, porque saben que cuando Bolivia despegue nunca más podrán someter al pueblo boliviano bajo el manto de la ignorancia y el control de las instituciones”, concluyó.

