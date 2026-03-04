Evidencian fallas estructurales en la protección a mujeres tras feminicidios constantes

A solo dos meses del año, el país registra 17 feminicidios, una cifra que, según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, no solo refleja la persistencia de la violencia extrema, sino también profundas fallas estructurales en el sistema de prevención y protección estatal.

Eulogia Tapia, representante de la organización, señaló que estos casos no son hechos aislados, sino la consecuencia de un sistema que no funciona.

“Es una falla del Estado que no le ha dado la debida protección a la madre”, afirmó, recordando que muchas mujeres habían denunciado agresiones previamente sin recibir medidas efectivas de resguardo.

Tapia cuestionó que, pese a la existencia de leyes, la prevención no está dando resultados.

“No queremos que haya más víctimas, tiene que haber todo un programa de prevención”, sostuvo, señalando que las acciones de instituciones como Educación, Salud y Comunicación no son suficientes.

La activista advirtió que la impunidad y la falta de seguimiento a denuncias fortalecen un círculo de violencia que termina en muerte. “

Recordó que las consecuencias van más allá de las cifras de mujeres asesinadas, ya que desde 2014, más de mil menores quedaron huérfanos por feminicidio.

“Las primeras víctimas del feminicidio son los huérfanos”, enfatizó Tapia.

Dijo que muchos de ellos terminan en centros de acogida o al cuidado de abuelos con escasos recursos, en condiciones de vulnerabilidad.

Además, varios han presenciado el asesinato de sus madres, lo que genera traumas severos que no están siendo atendidos con un enfoque diferenciado.

La representante del Observatorio insistió en que el problema no se limita al ámbito judicial, sino que revela una estructura estatal débil en prevención, protección y atención posterior a las víctimas indirectas.

Mira la programación en Red Uno Play