Paz cuestiona consigna de la COB y señala: “Bolivia ya fue vendida en los últimos 20 años”

El presidente Rodrigo Paz cuestionó este lunes la movilización convocada por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que bajo la consigna “Bolivia no se vende” impulsa medidas de presión contra el Gobierno y exige la eliminación del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles y establece beneficios sociales para sectores vulnerables.

El mandatario afirmó que no acepta ese lema y sostuvo que el país ya fue “vendido” por las autoridades que administraron el Estado durante los últimos 20 años, a quienes responsabilizó por el despilfarro de $us 60.000 millones y por el incremento de la pobreza en aproximadamente dos millones de bolivianos en el último año.

“Indigna que todavía tengan el descaro de decir Bolivia no se vende, a Bolivia la vendieron toda en los últimos 20 años ¿Acaso hay gas en Bolivia? ¿Qué nos han dejado si hoy estamos administrando una crisis? Vendieron todo el gas sin invertir ni explorar”, afirmó.

Paz también cuestionó la gestión del sector de hidrocarburos y del litio, al señalar que se destinaron más de $us 1.200 millones sin resultados concretos.

“Se gastaron más de 1.200 millones de dólares en decir que teníamos soberanía tecnológica para desarrollar el litio. La verdad es que nos dejaron quebrados, nos robaron todo. Hoy hay un expresidente en la cárcel y van a venir muchos más, porque no puede ser que 60.000 millones de dólares hayan desaparecido de este país”, sostuvo.

