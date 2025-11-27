Rodrigo Paz critica fuga de capitales y anuncia cambios para atraer inversión a Bolivia

Durante una conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Paz se refirió a diversos temas económicos, centrándose en la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y la necesidad de generar confianza para atraer inversión al país.

Paz explicó que esta norma, en lugar de fortalecer la economía interna, provocó que empresarios y comerciantes sacaran grandes sumas de dinero del país para evitar pagar el impuesto. Según el mandatario, en los últimos 3 a 4 años se habrían salido del país más de 7 mil millones de dólares, generados por el trabajo boliviano. “La señal es clara: queremos que esos dólares vuelvan, porque cuando se reinvierten en Bolivia generan empleo y fortalecen la economía”, indicó.

El presidente criticó además que la recaudación por este impuesto fue mínima, apenas 140 a 170 millones de bolivianos, mientras que la inversión extranjera en Bolivia es significativamente baja comparada con otros países de la región. “En Chile, la inversión extranjera fue de cerca de 22 mil millones de dólares, mientras que en Bolivia solo alcanzó 249 millones”, señaló.

En este contexto, Paz anunció medidas para mejorar la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, mencionando cambios en el Ministerio de Justicia y en la Procuraduría para garantizar transparencia y confianza a los inversores. “Si en Bolivia no damos garantías personales y legales, nadie va a venir a invertir en ENDE, en Cochabamba, ni en el país. Tenemos que encarar la verdad y cambiar estas medidas”, afirmó.

El mandatario insistió en que la economía boliviana necesita atraer inversión y generar un entorno seguro para que los capitales producidos en el país se reinviertan y fortalezcan el desarrollo nacional.

