Presidente Rodrigo Paz denuncia que BoA opera solo al 50% de su capacidad

El presidente Rodrigo Paz lanzó un duro cuestionamiento al estado en que fue entregada Boliviana de Aviación (BoA) por la anterior administración del MAS. Desde Cochabamba, tras una inspección a ENDE Corporación, el mandatario aseguró que la aerolínea estatal está funcionando apenas con la mitad de su capacidad operativa.

“Nos han dejado BoA con el 50% de sus capacidades para dar servicio a Bolivia; eso es traición a la patria, no se puede tratar así a la gente”, declaró con firmeza ante los medios. Paz señaló que la población actualmente “sufre las consecuencias de malas gestiones”, que derivaron en retrasos, cancelaciones y un deterioro general del servicio.

El presidente también lamentó que la empresa haya sido dejada en estas condiciones “antes de irse”, acusando que se generó daño deliberado y molestia en los usuarios. Adelantó que en las próximas horas sostendrá una reunión con el nuevo presidente de BoA para encarar de inmediato la crisis operativa.

Paz llegó a Cochabamba para revisar la situación de ENDE, donde también anunció cambios normativos y una reestructuración institucional que buscará abrir la empresa al mundo y mejorar la cobertura del servicio energético en todo el país.

“Vamos a encarar”, insistió el mandatario, al asegurar que la recuperación de BoA y de las empresas estatales será prioritaria en su gestión.

Mira la programación en Red Uno Play