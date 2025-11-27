Policía recupera camioneta vinculada a brasileños desaparecidos tras nueve días de rastreo

La Policía logró recuperar una camioneta en la que se transportaban tres ciudadanos brasileños, desaparecidos desde el pasado 17 de noviembre, en una zona rural de San Ignacio de Velasco. La información fue proporcionada por el mayor Henry Zenzano, comandante de Diprove en la localidad.

Según relató el mayor Zenzano, el vehículo fue encontrado a unos 50 kilómetros de la ciudad, en un camino poco transitado, con el motor encendido y la llave en la chapa. Las puertas del vehículo estaban abiertas y la camioneta estaba parcialmente cubierta con ramas. No se hallaron indicios de los ocupantes en el lugar.

“El operativo se realizó tras la coordinación entre la policía boliviana y brasileña, logrando ubicar el vehículo luego de nueve días de búsqueda. Hemos rastreado toda la zona sin encontrar ninguna señal de los ciudadanos desaparecidos”, explicó Senzano.

El mayor destacó la labor conjunta entre Diprove y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que permitió asegurar el vehículo y trasladarlo a dependencias policiales para las pericias correspondientes.

Sobre la situación de los tres brasileños, Senzano indicó que se desconoce su paradero y que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. “Estamos en contacto constante con nuestras oficinas y con la Policía Civil de Brasil para dar con las personas y esclarecer el caso”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play