Violento asalto en la Santos Dumont: delincuentes roban maletín con Bs 300 mil y huyen

La tarde de este miércoles, un violento atraco se registró en la avenida Santos Dumont, de la capital cruceña, donde dos delincuentes armados interceptaron a un vehículo y lograron llevarse un maletín con aproximadamente 300 mil bolivianos.

Un testigo presencial relató cómo ocurrió el asalto que, según indicó, duró apenas dos minutos y sembró pánico entre los vecinos por el disparo que realizaron al aire.

Según el testigo, los asaltantes se movilizaban en una motocicleta. “Uno estaba con ropa de trabajo azul con destellos, y el otro se quedó en la moto, cerca de una camioneta verde. Le decía: 'apurate, apurate', porque la gente ya estaba saliendo por el disparo”, relató.

Asegura que uno de los delincuentes no llevaba casco y pudo verle el rostro. “Era un flaco, alto, blanco. Ese fue el que agarró el maletín”, afirmó. En cambio, no pudo identificar al conductor de la motocicleta, quien sí llevaba casco y esperaba listo para la fuga.

El robo ocurrió en cuestión de minutos. “Habrá durado dos o tres minutos máximo. Cuando salí, ya estaban escapando”, explicó el testigo.

Las autoridades ya investigan el hecho y buscan identificar a los responsables, quienes huyeron inmediatamente después del disparo. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de la víctima ni si resultó herida durante el atraco.

La Policía continúa recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona para dar con los autores de este nuevo hecho delictivo que alarma a los vecinos de Santa Cruz.

