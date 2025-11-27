Policía busca a tres ciudadanos brasileños desaparecidos; encontraron su vehículo abandonado

Los tres hombres fueron vistos por última vez en Quimome, y se trasladaban en una camioneta con matrícula brasileña que apareció a unos 50 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco.
26/11/2025 21:28
Escuchar esta nota
La Policía Boliviana ha activado un operativo de búsqueda en la zona chiquitana de Santa Cruz tras la desaparición de tres ciudadanos brasileños, cuyo vehículo fue encontrado abandonado este mediodía.
Los tres hombres fueron vistos por última vez en Quimome, y se trasladaban en una camioneta con matrícula brasileña que apareció a unos 50 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco. El Coronel Raúl Rojas, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, se refirió al caso, señalando que la información provino de la policía del país vecino.
"Tenemos conocimiento en base a información proporcionada por la policía civil del hermano país de Brasil en horas de la mañana, quienes se contactan con nuestro personal... Dan razón respecto al ingreso de un vehículo con tres súbditos brasileros al interior que estarían trasladándose e ingresando a este país. Y que hasta ese momento eran reportadas como desaparecidas", informó Rojas, en conferencia de prensa.
El trabajo de búsqueda se activó inmediatamente, logrando localizar la camioneta abandonada con placa brasileña aproximadamente al mediodía. El vehículo se encontraba vacío. Los ciudadanos desaparecidos ingresaron al país por la zona de Puerto Suárez y fueron vistos por última vez con la camioneta en la región de Quimome y San Ignacio de Velasco.
La hipótesis del negocio
Respecto al móvil de su presencia y posterior desaparición, el comandante departamental maneja una hipótesis preliminar:
"La hipótesis que se maneja, es que estas personas estarían viniendo a hacer algún tipo de negocio, de transacción de esta movilidad. Pero es una versión que todavía está por ser confirmada", agregó.
Las unidades policiales acantonadas en la zona continúan realizando un trabajo intensivo de búsqueda en el vasto territorio de la Chiquitanía para dar con el paradero de los tres ciudadanos brasileños.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00