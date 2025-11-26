¡Electrocutado y al borde de ahogarse! Hombre limpiaba un tanque de agua en Cochabamba

Un hombre de aproximadamente 40 años estuvo a segundos de perder la vida tras sufrir una descarga eléctrica y caer inconsciente dentro de un tanque de agua subterráneo en la zona sur de Cochabamba. El trabajador realizaba tareas de limpieza cuando, según los primeros reportes, habría tocado accidentalmente un cable suelto que todavía tenía corriente.

El impacto eléctrico lo dejó desmayado y cayó directamente al agua, quedando en riesgo inminente de ahogarse. Sus compañeros, que presenciaron la escena, reaccionaron de inmediato y lograron sacarlo del tanque antes de que se produjera una tragedia.

Minutos después, personal de Bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar para estabilizarlo y brindarle atención médica. Pese al violento episodio, el hombre no presenta lesiones graves y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades investigan las condiciones de seguridad en las que se realizaban los trabajos, mientras que los rescatistas destacaron que la rápida reacción de los compañeros fue clave para salvarle la vida.

