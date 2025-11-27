“Se le ocurrió denunciar un año después”: abogado de cirujano cuestiona acusación de mala praxis

La toma de declaración del médico cirujano denunciado por presunta mala praxis fue suspendida para el día lunes, 1 de diciembre. Alberto Cornejo, abogado del profesional, afirmó que la denuncia carece de fundamentos y que su defendido está siendo víctima de una “campaña de difamación”.

Explicó que la denunciante se sometió a varios procedimientos estéticos, entre ellos una liposucción, colocación de implantes mamarios y extracción de grasa en los brazos.

“Un año después se le ocurre venir a denunciar”, cuestionó el abogado, quien insistió en que su cliente actuó conforme a los protocolos médicos.

Según el abogado, al momento de otorgar el alta, el médico brindó recomendaciones estrictas a la paciente, como evitar la exposición al sol y no cargar peso. “Como no le gustó su cicatrización, ahora usa a los operadores de justicia, a la policía y a la fiscalía para defenestrar a un profesional serio e idóneo”, afirmó.

Aseguró que la denunciante difundió en redes sociales que habría invertido alrededor de 100 mil dólares en los procedimientos, cifra que él considera exagerada. “Cien mil dólares va a ser lo que ella va a tener que pagar por indemnización de daños y perjuicios que está causando a mi cliente”, agregó.

Cornejo señaló que cuentan con “pruebas, documentos y desdoblamientos” validados por el IICUP que demostrarían que la paciente informó al cirujano sobre molestias relacionadas con la cicatrización, pero que también reconoció en varias conversaciones que se encontraba de viaje o atendiendo asuntos personales, lo que habría dificultado el seguimiento médico.

