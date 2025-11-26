Pelea campal tras el partido Real Oruro–Blooming deja un funcionario fracturado y varios expulsados

El partido que disputaron Real Oruro y Blooming de Santa Cruz, correspondiente al campeonato seriado de la División Profesional de Bolivia, terminó en una pelea campal que requirió la intervención de la Policía, que utilizó gas pimienta. El encuentro dejó un total de 17 expulsados entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

El incidente ocurrió tras la finalización del partido de vuelta, que terminó igualado a dos goles en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. El resultado permitió a Blooming avanzar a las semifinales del torneo corto gracias al marcador global de 3-4.

La transmisión televisiva mostró que un jugador del equipo local se acercó a un futbolista de Blooming para increparlo, situación que obligó a varios jugadores visitantes a intervenir para calmar los ánimos. Incluso el entrenador de Blooming, Mauricio Soria, exseleccionador nacional, tuvo que mediar para que el jugador de Real Oruro se retirara.

Cuando parecía que la situación se había controlado, se desató una gresca en otro sector del campo entre integrantes de ambos equipos, lo que desencadenó agresiones, golpes y patadas. En cuestión de segundos se generó un tumulto en el que varios agentes policiales intentaron separar a los bandos con escudos, aunque la tensión continuó escalando. Algunos miembros de los cuerpos técnicos llegaron a intercambiar golpes.

El caos aumentó cuando un jugador del conjunto local lanzó una patada voladora contra un rival, mientras que otros involucrados acabaron en el suelo entre empujones y puñetazos. La Policía respondió lanzando gas pimienta contra los más exaltados, aunque algunos continuaron peleando pese a los efectos del químico.

La transmisión también mostró una discusión entre un integrante del cuerpo técnico de Blooming y el entrenador de Real Oruro, Marcelo Robledo, que terminó con un empujón que derribó al director técnico. Posteriormente, la disputa se trasladó hacia la puerta de emergencia del estadio, donde se encuentran las ambulancias.

También se conoció que un miembro del área de logística de la academia cruceña fue brutalmente golpeado al intentar separar a los agresores. El afectado cayó al suelo y fue atacado por sus agresores. Como consecuencia del hecho, sufrió una fractura de pómulo.

Según el informe arbitral difundido por medios locales, en Blooming fueron expulsados siete jugadores, el entrenador Mauricio Soria, el médico del plantel y un miembro del cuerpo técnico. En Real Oruro fueron expulsados cuatro futbolistas, el entrenador Marce Robledo y dos colaboradores del equipo.

