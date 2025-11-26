Estos son los cuatro impuestos eliminados por el Gobierno, ¿a qué sectores favorecen?

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció este martes la eliminación de cuatro impuestos que, según las autoridades económicas, generaban obstáculos en distintos sectores productivos y comerciales.

La medida busca aliviar cargas tributarias y dinamizar la actividad económica; sin embargo, mientras la Asamblea Legislativa no trate el proyecto, los tributos continúan vigentes.

El ministro de Economía, José Manuel Espinoza, informó que estos impuestos habían generado problemas en el ámbito de los negocios, afectando a varios actores económicos.

Impuestos eliminados

Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF): Es el tributo que grava las operaciones en moneda extranjera o nacional realizadas en el sistema financiero, como depósitos o pagos con divisas. El cobro actual es de 0,30 por mil del monto bruto de cada transacción.

Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF): Se aplica de manera anual a personas naturales con un valor neto de fortuna superior a Bs 30 millones. El cobro está dividido en tres rangos:

Fortunas entre Bs 30 y 40 millones pagan el 1,4% (aprox. Bs 150.000).

Entre Bs 40 y 50 millones pagan el 1,9% (aprox. Bs 350.000).

Desde Bs 50 millones en adelante pagan el 2,4% (aprox. Bs 600.000).

Impuesto a las Promociones Empresariales (IPE): Establece una alícuota del 10% sobre el total de cada premio entregado por campañas promocionales.

Impuesto a los Juegos de Azar o Sorteos (IJ): Corresponde a una tasa del 30% sobre los ingresos brutos, descontando previamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

