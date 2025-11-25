Revelan el informe forense de la mujer que murió a manos de su esposo en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este martes a Red Uno detalles de la autopsia realizada a la mujer que murió presuntamente a manos de su esposo.

Según el fiscal, un mensaje en el celular de la esposa ocasionó que su pareja reaccionara por presuntos celos, agrediéndola físicamente con patadas y puñetes.

“El sujeto la golpeó con golpes de puñetes y patadas; la víctima estaba en el suelo, pero hubo un momento en que la víctima no reaccionaba y el sujeto se asustó y la llevó a una clínica para que reciba atención médica, pero lamentablemente llegó sin signos vitales”, manifestó Morales.

Tras el reporte del personal médico, se procedió a las indagaciones y, al acudir al domicilio de la pareja, se evidenciaron bastantes manchas de sangre y una fogata donde el varón presumiblemente intentó quemar la ropa de la víctima para ocultar las evidencias.

El resultado del informe forense señala que la mujer falleció producto de un traumatismo encefálico craneano cerrado.

“Se confirmó que la misma falleció a consecuencia de múltiples golpes y, más que todo, por un traumatismo encefálico craneano cerrado que fue provocado por los golpes de puñetes y patadas en la cabeza”, afirmó Morales.

Se conoce que, un día antes del hecho, la pareja asistió a un acontecimiento social. Tras recabar todos los elementos, se procedió a la aprehensión del esposo de la víctima, sindicado como presunto autor del crimen. El caso está siendo investigado por el delito de feminicidio. La víctima deja en orfandad a un niño de 5 años, que se encuentra bajo el resguardo de sus abuelos.

El sujeto está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su situación legal. El señalado no tenía denuncias anteriores; sin embargo, familiares de la víctima afirman que sí existía violencia física en el hogar.

