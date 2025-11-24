¡Quemó las evidencias para ocultar el crimen! Investigan la muerte violenta de una mujer en manos de su esposo

El fiscal de materia, Luis Fernando Antezana, informó este lunes a Red Uno, sobre un trágico hecho en el que una mujer de 35 años presuntamente murió a manos de su esposo.

Según el fiscal, el sujeto trasladó a su pareja hasta el hospital, pero la mujer llegó sin signos vitales, por lo que la policía inició las investigaciones correspondientes.

“Se trata de un presunto feminicidio, es decir, la fallecida habría sido trasladada por el propio autor a un centro hospitalario”, indicó Antezana.

De acuerdo con el informe preliminar del personal médico, la mujer presentaba numerosas lesiones en todo el cuerpo, producto de agresiones propinadas por el esposo. La víctima tenía un hijo de cinco años, que actualmente se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos.

La Policía halló sangre en el patio de la vivienda y se presume que la mujer recibió golpes de puño y patadas que le causaron la muerte. Además, tras el crimen, el agresor intentó eliminar las evidencias mediante una fogata, donde habría quemado prendas de la víctima y del propio varón, relacionadas con la comparsa en la que ambos habían participado.

“Quemó las prendas de la mujer y del propio varón, porque la pareja habría bailado en una comparsa y la ropa de cholita fue quemada”, puntualizó Antezana.

Este sería el sexto feminicidio registrado en la región durante el año. El caso se encuentra en investigación.

