Una bebé recién nacida fue hallada abandonada debajo de una llanta cerca del Cementerio General de La Paz, provocando conmoción entre los vecinos. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, la menor fue auxiliada por personal médico tras ser rescatada.

Vecinos que encontraron a la bebé alertaron de inmediato a la Policía y los bomberos, quienes acudieron al lugar y trasladaron a la menor al Hospital La Paz para recibir atención médica urgente.

“Encontramos a una recién nacida quien lastimosamente había sido abandonada. Personal del PAC se encuentra a pocos metros del lugar y acudió inmediatamente; personal de bomberos también asistió para trasladar a la niña a un centro hospitalario”, informó el director Departamental de Bomberos, coronel Pabel Tovar.

Por el momento, se desconoce el paradero de los padres de la menor. La denuncia correspondiente fue interpuesta ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que se encuentra investigando el caso para identificar a los responsables.

La Defensoría de la Niñez asumió el seguimiento del estado de salud de la recién nacida, quien permanece internada en el nosocomio bajo supervisión médica.

Asimismo, se hizo un llamado a los familiares de la menor para que recapaciten y asuman la responsabilidad de cuidar a la bebé, garantizando su bienestar y protección.

