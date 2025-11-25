Un muerto y cuatro heridos tras accidente provocado por un adolescente de 15 años ebrio

Un grave accidente de tránsito se registró en la carretera Huanuni-Oruro, donde un menor de 15 años, en estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo, provocando la muerte de un niño de 11 años e hirió a varias personas.

El director Departamental de Tránsito, coronel Yerco Rejas, informó este lunes que el vehículo sufrió una salida de vía con vuelco de tonel. La prueba de alcotest realizada al adolescente conductor arrojó 1.3 grados de alcohol, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol.

Entre los afectados se encuentran cuatro personas, dos mayores y dos menores de entre 3 y 15 años, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

El menor fallecido de 11 años se encontraba acompañando al adolescente al momento del accidente. Las autoridades han iniciado la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas del siniestro.

El hecho ha causado consternación, las autoridades hacen un llamado a los padres y tutores sobre los riesgos de permitir que menores conduzcan vehículos, así como sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad.

Mira la programación en Red Uno Play