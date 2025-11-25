“No está respirando por sí solo”: Albañil cae de un tercer piso y permanece en estado crítico

Un albañil de 34 años, identificado como Wilber Justiniano, sufrió una caída de aproximadamente siete metros mientras trabajaba en una construcción ubicada en el kilómetro 9, zona norte de la ciudad. El accidente ocurrió pasado el mediodía de este lunes.

De acuerdo con los paramédicos que atendieron la emergencia, el hombre fue encontrado inconsciente y con un trauma craneoencefálico severo. “Presentaba una fractura en la zona del cráneo y no respondía. Por la gravedad del caso se procedió a intubarlo antes del traslado”, señaló uno de los socorristas.

El trabajador fue llevado inicialmente a una clínica cercana, pero debido a la magnitud de las lesiones fue derivado a otro centro médico para estudios urgentes y una posible intervención quirúrgica.

Los médicos analizan si es necesario realizar una descompresión craneal, ya que presenta sangrado interno y un compromiso neurológico crítico.

Su esposa, Verónica, aseguró que él lleva más de quince años dedicado a la construcción y que es el único sostén económico de la familia. “Entró muy grave. No está respirando por sí mismo y lo mantienen con oxígeno. Estamos esperando los estudios para saber si entra a cirugía”, explicó.

La mujer también indicó que su esposo no contaba con equipo de seguridad al momento del accidente. Hasta ahora, la empresa no se ha pronunciado respecto a las condiciones en las que se realizaba el trabajo.

Los costos médicos superan los cuatro mil bolivianos desde las primeras horas de atención, monto que la familia no puede cubrir. “Somos de escasos recursos. Pido ayuda porque él mantiene a nuestros tres hijos y no sabemos cómo vamos a afrontar todo esto”, expresó la esposa del obrero.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 7418-5472.

