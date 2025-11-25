Niño que perdió a su hermana tras el ataque de su tía en La Guardia necesita apoyo para recuperarse

El caso que consternó al país en el municipio de La Guardia, donde una menor perdió la vida tras ser golpeada por su tía, desvela un momento de esperanza para la familia: el niño de seis años, hermano de la víctima fatal y también agredido, fue dado de alta luego de 25 días de internación.

Sin embargo, la alegría del regreso a casa contrasta con la dura realidad de la recuperación y una abultada deuda médica, por lo que la madre lanzó un dramático pedido de ayuda a la población.

25 días de lucha: De terapia a casa

El menor, que fue ingresado en la Caja Petrolera, pasó 20 días críticos en la Unidad de Terapia Intensiva y cinco días más en sala de recuperación. Su madre confirmó que, si bien el alta es un gran avance, la recuperación total es ahora responsabilidad de la familia.

"Ya nos dieron esa pequeña alegría de que el niño ya va a estar con nosotros... Estuvo 20 días en terapia intensiva y cinco días en sala de recuperación", relató la madre.

Aunque el niño ya es capaz de reconocer a sus familiares e incluso reír, la agresión le dejó graves secuelas físicas.

"La mano derecha no mueve, absolutamente nada, no mueve... Para mí es un gran avance escuchar por lo menos la risita que él tiene", agregó la madre, detallando que deben acondicionar la casa para su cuidado.

Deuda médica y terapia constante

Para recuperar la movilidad, el menor necesita con urgencia fisioterapias constantes, además de un tratamiento y medicación específicos.

La madre, que lucha por sacar adelante a su hijo tras la pérdida de su hija, lamenta la difícil situación económica que atraviesan: "Duele bastante el recordar que mi niña ya no está conmigo, pero mi niño sí. Y por él es que me dicen que tengo que ser fuerte".

La deuda acumulada en el hospital asciende a aproximadamente 80.000 bolivianos y podría ser mayor. Además, el niño requiere una leche deslactosada especializada cuyo costo es elevado, ya que consume una por día.

La familia clama por la solidaridad de la población para afrontar estos gastos vitales. Quienes deseen colaborar con el tratamiento y la recuperación del menor pueden comunicarse al número 67853981.

