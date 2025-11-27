“Fue como hablar con una amiga”: Lu de la Tower cuenta cómo fue su encuentro con Shakira

La cantante boliviana Lu de la Tower continúa dejando huella en la industria musical latinoamericana. Tras mudarse a México y abrirse camino en un mercado altamente competitivo, Lu vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera: entrevistó a la superestrella mundial Shakira.

“Fue realmente muy lindo porque fue algo más personal, como una charla entre amigas”, contó Lu, quien no pudo ocultar su admiración por la cantante colombiana. La experiencia incluyó asistir al concierto de Shakira y participar en una masterclass con su coreógrafa y bailarinas.

Lu relató que la energía de Shakira fuera de cámara es “súper humana” y que, a pesar de ser una estrella mundial, se mostró cercana y divertida con las cinco chicas seleccionadas para la entrevista, provenientes de distintos países de Latinoamérica.

Además de esta increíble vivencia, Lu compartió su reciente firma con Sony Publishing y BAM Music en México, un paso importante que marca un crecimiento constante en su carrera. También presentó su nueva canción y videoclip, “Tulum”.

Lu aprovechó para inspirar a otros talentos emergentes: “Nadie lo va a hacer por vos. Hay que hacerlo con miedo, pero hacerlo”.

Entre sus sueños futuros, Lu confesó que le encantaría colaborar con artistas como Aitana y seguir creciendo como compositora. Además, reveló que su tema favorito de Shakira es “Día de Enero”, una canción que tiene un significado especial para ella y su madre.

