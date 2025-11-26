"Con permisito, dijo Monchito": Anuncian nueva serie de Don Ramón

El universo de Chespirito continúa expandiéndose en la pantalla. Tras el reciente éxito de la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, HBO Max confirmó la producción de una nueva serie de televisión inspirada en uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana: Don Ramón.

La noticia fue anunciada por la propia plataforma de streaming a través de sus redes sociales, desatando una ola de entusiasmo entre los fanáticos del elenco de El Chavo del 8.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, fue el mensaje publicado por la compañía, acompañado de una imagen del clásico sombrero azul del personaje.

Live-Action y un universo en expansión

La serie de Don Ramón será una comedia live-action (con actores reales) y se perfila como la primera de varias producciones que buscan revivir y expandir el legado de Roberto Gómez Bolaños. HBO Max también tiene en planes una producción animada basada en El Chapulín Colorado, con miras a estrenar estos proyectos a partir de 2026, reporta Infobae.

Mariano César, vicepresidente sénior de contenidos para HBO Max Latinoamérica, señaló que el objetivo es explorar el humor del personaje desde una perspectiva contemporánea y juvenil, manteniendo siempre los rasgos característicos que lo hicieron famoso, informa El Tiempo.

Un personaje ícono de la vecindad

Don Ramón, interpretado magistralmente por el recordado actor mexicano Ramón Valdés, se consolidó como una figura entrañable. Padre soltero y eterno deudor de catorce meses de renta con el Señor Barriga, "Monchito" vivía en el departamento 72 junto a su hija, "La Chilindrina". Su perseverancia, ingenio y su particular relación de tolerancia y complicidad con El Chavo lo convirtieron en un símbolo cultural en toda Latinoamérica.

Aunque no se ha confirmado la trama exacta ni quién será el actor que encarne al icónico personaje, la serie se encuentra en fase inicial de desarrollo. Se especula que podría ser un spin-off relacionado con la bioserie de Chespirito, con la colaboración de THR3 Media Group, la compañía que participó en la producción de Chespirito: Sin Querer Queriendo. Se espera que HBO Max revele más detalles, incluyendo la sinopsis, el elenco y la fecha de estreno, a lo largo del próximo año.

Mira la programación en Red Uno Play