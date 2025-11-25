Bolivia y la reina del pop: Lu de la Tower entrevista a Shakira y confiesa su admiración

La cantante boliviana Lu de la Tower dio un salto internacional al entrevistar a la superestrella mundial Shakira. En un encuentro publicado en su canal de YouTube, Lu de la Tower tuvo la oportunidad de conversar con la artista colombiana sobre su música, sus recuerdos y su nueva línea de fragancias, SHK collection by Shakira.

Lu de la Tower compartió la emoción del momento en sus redes sociales, destacando la calidez del encuentro:

"Estuvimos con la increíble, talentosa y hermosa Shakira hablando un poco sobre música, su show y aromas! SHK collection by Shakira, su nueva colección de perfumes que está increíble 🥰 como dije, yo recordaré este momento por siempre como 💛amarillo💛".

La entrevista comenzó con un cálido saludo y una sonrisa de Shakira. Lu de la Tower no dudó en destacar el cariño que el país tiene por la artista, recordándole su visita a Bolivia en 2010. La cantante boliviana incluso reveló que asistió a ese concierto y que aún lo recuerda vívidamente. Además, Lu le confesó a Shakira que asistió a su concierto la noche anterior y que usó su perfume amarillo, lo que llevó a un interesante intercambio sobre la memoria y las fragancias.

Shakira reflexionó: "Es increíble como se quedan las memorias pegadas a las fragancias que usamos. Es nuestro primer sentido, el que primero se desarrolla".

El álbum del alma: 'Pies Descalzos'

Cuando Lu le preguntó a Shakira con qué álbum le gustaría que el público la recordara de toda su carrera, la respuesta de la colombiana estuvo llena de emoción y nostalgia.

"Uy, quizá 'Pies descalzos'. Aunque para mí cada álbum me representa al 100%. Todos mis álbumes son autobiográficos, como que abrazan un momento de mi vida o de mis varias vidas", respondió.

Shakira profundizó en por qué Pies Descalzos sigue siendo fundamental en su trayectoria: "Esas canciones siempre me recuerdan una parte de mí que sigue ahí viva. Esa niña de los pies descalzos sigue ahí, caminando, sigue ahí su esencia y sueño con ella y ella vive dentro de mí todavía. Entonces, yo creo que son canciones muy del alma, muy mías..."

Al finalizar la entrevista, Shakira también rememoró el emotivo concierto al que Lu de la Tower asistió: "Fue un concierto muy emotivo. Yo también estaba bastante sensible ayer. Pero es que toda la gente estaba muy linda y nada más ver sus caritas y como estaban así tan tan cercanos a mí, eran lágrimas de felicidad, de emoción".

