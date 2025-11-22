Miss Universo 2025: ¿Cuánto dinero recibirá Fátima Bosch durante su reinado?

Fátima Bosch, representante de México, fue coronada Miss Universo 2025 en la 74ª edición del certamen, imponiéndose entre 120 concursantes y convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener la corona. La modelo y diseñadora celebró el triunfo asegurando que quiere ser recordada como “una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma” y como alguien que “cambió el prototipo de lo que es una Miss Universo”, en alusión al tenso episodio que vivió este mes con un ejecutivo del concurso.

Más allá del reconocimiento internacional, el título llega acompañado de un paquete de premios que cada año despierta enorme curiosidad entre los seguidores del certamen.

¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch como Miss Universo 2025?

De acuerdo con Bloomberg Línea, Bosch recibirá un salario anual de 250.000 dólares, equivalente a 20.000 dólares mensuales, destinados a cubrir su intensa agenda de compromisos, viajes, entrevistas y apariciones oficiales.

Medios especializados como Miss Planet International señalan que la cifra es similar a la que obtuvo la danesa Kjær Theilvig, coronada en 2024.

Además del salario, Bosch vivirá durante su reinado en un departamento de lujo en Nueva York, tendrá todos sus traslados cubiertos —incluidos jets privados para eventos de alto perfil— y contará con un equipo profesional dedicado a su imagen, bienestar, logística y organización de agenda.

¿Cuánto vale la corona de Miss Universo 2025?

La icónica corona, uno de los símbolos más llamativos del certamen, no forma parte del premio económico directo, pero su valor estimado supera los 5 millones de dólares por los materiales y su elaboración artesanal.

Aun así, la organización Miss Universo sostiene que la verdadera recompensa del título va más allá del glamour: destaca el impacto social, el liderazgo y la capacidad de cada reina para inspirar y abrir puertas a otras mujeres.

Durante su reinado, Bosch deberá encabezar campañas, apoyar causas sociales y generar alianzas que amplifiquen el impacto cultural y económico del título.

¿Qué dijo Fátima Bosch al ganar Miss Universo 2025?

“Quiero usar mi voz y mi plataforma para ayudar a las demás. Estamos aquí para impulsar cambios. Somos mujeres que debemos levantarnos. Y las mujeres que logramos levantarnos con valentía somos las que hacemos historia”, expresó la mexicana durante la competencia.

