¡En pleno semáforo! Conductor en supuesto estado de ebriedad impacta contra un vehículo y casi arrolla a peatones en Santa Cruz

Un accidente de tránsito se registró en el quinto anillo, zona del Cambódromo de Santa Cruz, cuando un vehículo que se encontraba detenido en un semáforo fue impactado por un motorizado color negro.

El fuerte choque provocó que uno de los vehículos terminara sobre la acera de una tienda cercana, generando alarma entre los transeúntes y vecinos del sector.

Hasta el lugar llegó personal policial, que procedió a arrestar a dos personas: el conductor y su acompañante, quienes, según informes preliminares, se encontraban en supuesto estado de ebriedad.

“El impacto fue muy fuerte y casi se meten dentro de la tienda. Por fortuna, no pasó a mayores, pero fue evidente que la borrachera fue la causa del accidente”, comentó una testigo que presenció los hechos.

Asimismo, se reportó que algunas personas que estaban esperando el transporte público resultaron heridas debido al choque. La testigo señaló que, tras la llegada de la policía, se procedió a realizar la investigación correspondiente.

