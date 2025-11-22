El presidente de la CAO, Klaus Frerking, se reunió con el ministro de la Presidencia para entregar ocho propuestas que buscan fortalecer la producción, atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector agropecuario.
22/11/2025 11:09
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, se reunió con el ministro de la Presidencia, Lupo, a quien presentó cuatro propuestas de proyectos de ley y cuatro propuestas de decretos orientados a fortalecer el desarrollo productivo, dinamizar la economía y generar mejores condiciones para el crecimiento del sector agropecuario.
Durante el encuentro, la CAO expuso las principales medidas que considera urgentes para mejorar la competitividad del país.
Propuestas de Proyectos de Ley
Propuestas de Proyectos de Decreto
La CAO reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno en la construcción de políticas que impulsen la productividad, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país.
