Economía

La CAO presenta propuestas de ley y decretos para fortalecer el agro

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, se reunió con el ministro de la Presidencia para entregar ocho propuestas que buscan fortalecer la producción, atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector agropecuario.  

Silvia Sanchez

22/11/2025 11:09

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, se reunió con el ministro de la Presidencia, Lupo, a quien presentó cuatro propuestas de proyectos de ley y cuatro propuestas de decretos orientados a fortalecer el desarrollo productivo, dinamizar la economía y generar mejores condiciones para el crecimiento del sector agropecuario.

Durante el encuentro, la CAO expuso las principales medidas que considera urgentes para mejorar la competitividad del país.

Propuestas de Proyectos de Ley

  • Ley de lucha contra el abigeato y el avasallamiento, destinada a proteger la propiedad agropecuaria y garantizar seguridad jurídica.
  • Ley de conversión de pequeña a mediana propiedad agraria, que actualiza la clasificación de tierras y facilita el acceso a beneficios y financiamiento.
  • Ley de modificación de la verificación de la función económica social (FES), orientada a revisar y actualizar los criterios de uso productivo de la tierra.
  • Ley de liberación de exportaciones, que propone eliminar restricciones y aprovechar plenamente los mercados internacionales.

Propuestas de Proyectos de Decreto

  • Regulación para la introducción de organismos genéticamente modificados (OGM), permitiendo el uso de semillas mejoradas que incrementen productividad y sostenibilidad.
  • Liberación de exportaciones, para fortalecer la producción nacional y generar divisas.
  • Incentivos tributarios para la importación de maquinaria, equipos, insumos y genética, con exención de IVA y aranceles por cinco años para modernizar el sector.
  • Autorización y optimización de la libre importación y comercialización de diésel y gasolinas, centralizando los permisos en la ANH para garantizar transparencia y eficiencia.

La CAO reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno en la construcción de políticas que impulsen la productividad, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país.

