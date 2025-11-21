El bloqueo se levantó al promediar las 19:15 horas de la noche permitiendo el paso a las movilidades que se encontraban varadas.

Desde las 04:00 de la madrugada, comunarios de la isla Todos Santos bloquearon de forma indefinida el puente Espíritu Santo, en Villa Tunari, interrumpiendo totalmente la circulación por la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz y generando una fila de más de cinco kilómetros de vehículos de alto tonelaje, buses y transporte liviano.

Noticia en Desarrollo...

