Así llegó Nodal al reclusorio en México: está acusado de presunta falsificación de documentos

En completo silencio y con un fuerte equipo de seguridad el cantante Christian Nodal y su padre el señor Jaime Nodal llegaron a las instalaciones del Reclusorio Oriente, acompañados de su equipo legal, para comparecer ante una jueza federal, esto debido a un proceso legal que enfrenta con su ex disquera Universal Music.

De acuerdo con lo que se ha revelado, la audiencia del cantante daría inicio a las 14:35 horas de este martes, en donde deberá comparecer ante las autoridades, pues, el cantante ha sido acusado por su ex disquera de presunta falsificación de documentos.

La llegada de Nodal al Reclusorio Oriente

Entre zafarranchos y sin dar ningún tipo de declaración, Christian Nodal llegó al Reclusorio Oriente este martes 18 de noviembre, el cantante se olvidó del sombrero y del look desenfadado para presentarse ante las autoridades capitalinas vestido con un traje en color negro, camisa blanca y corbata oscura, eso sí, sin olvidad las gafas de sol, las cuales desde hace varios meses no sale sin ellas, a citas, entrevistas, o presentaciones.

La defensa legal del cantante, así como su equipo de seguridad impidieron el paso a reporteros que esperaban unas palabras del intérprete de temas como “De los besos que te di”, “Aquí abajo”, “Ya no somos ni seremos”, entre muchas más. Se espera que en las próximas horas se den detalles de lo que ocurrió en la audiencia, pues, algunos aseguran que el esposo de Ángela Aguilar puede llegar a estar en prisión.

Durante dicha audiencia, el juez podría determinar si procede o no una vinculación a proceso contra el intérprete y sus padres. En caso de avanzar, podrían aplicarse medidas cautelares que limitarían los movimientos del cantante, como la restricción para salir del país, la entrega de su pasaporte o incluso prisión justificada. Este caso podría marcar un precedente dentro de la industria musical, debido al impacto mediático y legal que rodea a uno de los artistas más reconocidos del regional mexicano.

