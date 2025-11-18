TEMAS DE HOY:
delincuente armado barras bravas menor abusada y asesinada

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

VIDEO: Así esperaban residentes bolivianos en Japón el encuentro amistoso

Residentes bolivianos en Japón mostraron su emoción y apoyo incondicional a la selección boliviana desde Tokio, donde esperaban el partido frente a Japón entre cánticos, banderas y optimismo.

Jhovana Cahuasa

18/11/2025 8:20

Foto: Red Uno
Tokio, Japón

Escuchar esta nota

La comunidad boliviana en Japón demostró su apoyo incondicional a la selección nacional en la previa del partido amistoso frente al combinado japones.

Decenas de residentes se congregaron en las afueras del hotel donde se hospeda la Verde en Tokio, creando un ambiente de fiesta tricolor marcado por cánticos, banderas y gestos de aliento para los futbolistas.

En el lugar se vio a familias completas y a numerosos niños que llegaron con la ilusión de saludar a sus ídolos y transmitirles fuerza antes de encarar la segunda etapa del encuentro.

La emoción de los aficionados quedó registrada en videos que reflejan el orgullo y la esperanza que mantiene la comunidad boliviana en el exterior.

Bolivia cayó por 3 - 0 en Tokio, sin embargo, pese a los resultados, los hinchas continúan apoyando el proceso de la Verde que se prepara para participar en los duelos rumbo al repechaje. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD