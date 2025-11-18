VIDEO: Así esperaban residentes bolivianos en Japón el encuentro amistoso

La comunidad boliviana en Japón demostró su apoyo incondicional a la selección nacional en la previa del partido amistoso frente al combinado japones.

Decenas de residentes se congregaron en las afueras del hotel donde se hospeda la Verde en Tokio, creando un ambiente de fiesta tricolor marcado por cánticos, banderas y gestos de aliento para los futbolistas.

En el lugar se vio a familias completas y a numerosos niños que llegaron con la ilusión de saludar a sus ídolos y transmitirles fuerza antes de encarar la segunda etapa del encuentro.

La emoción de los aficionados quedó registrada en videos que reflejan el orgullo y la esperanza que mantiene la comunidad boliviana en el exterior.

Bolivia cayó por 3 - 0 en Tokio, sin embargo, pese a los resultados, los hinchas continúan apoyando el proceso de la Verde que se prepara para participar en los duelos rumbo al repechaje.

