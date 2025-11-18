TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! Hombre muere dentro de un motel en Santa Cruz; dos mujeres son buscadas por la Policía

Según el reporte preliminar, dos mujeres ingresaron con el varón de 40 años a un motel ubicado en la avenida Virgen de Luján, aparentemente sustrajeron el celular y la billetera de la víctima.

Jhovana Cahuasa

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Efectivos de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se trasladaron a inmediaciones de un motel ubicado en la avenida Virgen de Luján, pasado el Noveno Anillo, en Santa Cruz, luego de que se reportara la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con el informe preliminar, el fallecido habría ingresado al lugar acompañado de dos mujeres.

Minutos después, ambas salieron del motel sin brindar explicación alguna. Según las primeras indagaciones, las mujeres se habrían llevado la billetera y el celular del hombre antes de abandonar el sitio.

El personal policial realizó el levantamiento legal del cadáver y abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte, además buscan identificar y ubicar a las dos mujeres que estuvieron con la víctima.

 

