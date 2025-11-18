¡Le patearon la cabeza! Brutal asalto a una mujer, la arrastraron por la calle en Sacaba

Un violento asalto ocurrido la noche de este lunes en inmediaciones del hospital México, en el municipio de Sacaba, ha conmocionado a la población. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que dos hombres atacan brutalmente a una joven para robarle su celular y otras pertenencias.

En las imágenes se observa a la víctima caminando sola por la acera cuando, de repente, dos sujetos se acercan rápidamente. La joven intenta escapar, pero uno de ellos la toma del cuello y la inmoviliza, mientras su cómplice la amenaza con un cuchillo para arrebatarle sus pertenencias.

Desesperada, la mujer grita aterrada: “No se lo lleven, por favor, devuélvame el celular”, mientras forcejea en un intento por liberarse. Sin embargo, los delincuentes continúan. Uno le quita la cartera y revisa sus bolsillos, mientras el otro la agarra con fuerza por el cuello y la empuja hacia el suelo.

En ese momento, la violencia escala, uno de los atacantes intenta golpearle la cabeza contra el pavimento. Al no conseguirlo, la patea con brutalidad, sin importar sus súplicas ni su evidente estado de shock. Tras consumar el robo, ambos se alejan, pero la víctima corre detrás de ellos, aún implorando que le devuelvan el teléfono y asegurando que podía pagarles.

Los gritos de la mujer —llenos de miedo y desesperación— quedaron registrados en el video, que evidencia el nivel de violencia con el que operan estos sujetos. Vecinos de Sacaba denunciaron que este tipo de asaltos se han vuelto frecuentes en la zona y piden a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente durante la noche.

Hasta el momento, no se informó sobre la aprehensión de los responsables.

Imágenes sensibles:

