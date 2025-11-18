TEMAS DE HOY:
Policial

Dos accidentes de tránsito terminan con vehículos en canales de drenaje en Santa Cruz

Dos vehículos terminaron en canales de drenaje en distintos sectores de Santa Cruz debido a maniobras imprudentes y fallas en los frenos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/11/2025 9:51

Dos accidentes de tránsito se registraron en diferentes sectores de la ciudad, dejando como saldo únicamente daños materiales y una persona trasladada a una clínica, según reportes de la Policía de Tránsito.

El primero de los incidentes ocurrió en el Séptimo Anillo, donde un vehículo terminó en un canal de drenaje. Testigos indicaron que el conductor estaba maniobrando por la avenida a exceso de velocidad, lo que provocó la pérdida de control del motorizado. Afortunadamente, las tres personas que iban a bordo resultaron ilesas.

“Creo que se pusieron a maniobrar y los venció la velocidad; cuando frenaron, se cayeron al canal. Fue imprudencia de los jóvenes, pero todos salieron bien”, relató un testigo presente en el lugar. La Policía de Tránsito acudió al lugar para realizar el levantamiento del vehículo y los informes correspondientes.

En otro hecho, una camioneta también terminó en un canal de drenaje, esta vez en el Quinto Anillo, avenida Cumavi. Según los reportes, el conductor perdió el control del vehículo y, al parecer, los frenos fallaron, provocando que la camioneta cayera al canal.

El conductor fue auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica cercana, donde recibió atención médica.

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener el estado de los vehículos para evitar este tipo de accidentes que, aunque en estos casos no dejaron víctimas fatales, representan un riesgo significativo para los conductores y peatones.

 

