VIDEO: El ex Sexi Boy “Romeo Celestial” lanzó su versión mundialista de “Sentimientos”

El artista Romeo Celestial encendió las redes al anunciar que todos sus seguidores ya pueden disfrutar de su nueva versión mundialista de “Sentimientos”, un tema pensado para vibrar juntos durante la fiebre del Mundial.

A través de sus plataformas digitales, el cantante —ex integrante del popular grupo Super Sexi Boys— presentó un remix lleno de energía y celebración, creado especialmente para acompañar la pasión futbolera que se vive en todo el mundo.

Romeo Celestial invitó a sus fans a apoyar esta nueva etapa musical: “Familia, ya está disponible mi remix mundialista de Sentimientos. Ayúdenme compartiendo, comentando y haciendo ruido”, expresó el artista en sus redes.

El lanzamiento promete conquistar a quienes buscan un himno para alentar a su selección y disfrutar del ambiente mundialista. Con ritmos más festivos y una producción renovada, Romeo apuesta por consolidar su camino como solista y conectar aún más con su creciente comunidad digital.

La versión mundialista de “Sentimientos” ya circula en todas las plataformas.

