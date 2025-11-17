VIDEO: El diario más influyente Pakistán, en el ojo de la tormenta por un insólito error con IA

Un insólito descuido editorial dejó en el centro de la polémica al principal diario en inglés de Pakistán, Dawn. Un artículo de su sección de negocios, publicado el 12 de noviembre, terminó exhibiendo por error una frase generada por inteligencia artificial, lo que desató críticas, burlas y un intenso debate sobre los límites del uso de estas herramientas en salas de redacción tradicionales.

La nota, enfocada en el aumento de ventas de automóviles durante octubre, cerraba con una línea que no debió ver la luz: un mensaje directo de ChatGPT ofreciendo crear una versión “más llamativa”, lista para portada, con “estadísticas impactantes” y “diseño audaz”. La frase, que debería haber sido editada y eliminada antes de la publicación, quedó incrustada al final del texto, revelando que al menos parte del contenido había sido procesado con IA.

La equivocación se propagó como pólvora en redes sociales. Usuarios replicaron capturas del artículo, cuestionaron la supervisión editorial y calificaron el episodio como una “vergüenza” para un medio con más de 80 años de historia y reputación de rigor periodístico.

La situación abrió un nuevo capítulo en el debate global sobre el uso —y abuso— de la inteligencia artificial en el periodismo, especialmente en tiempos en los que la confianza en las noticias enfrenta su mayor escrutinio.

