Fiscalía abre investigación contra 5 policías de Oruro por cobros ilegales

La Fiscalía Departamental de Oruro abrió una investigación de oficio contra cinco efectivos de la Policía Fronteriza, acusados de la presunta comisión del delito de concusión, tras detectarse indicios de cobros ilegales en la frontera entre Bolivia y Chile.

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que la investigación se inició en cumplimiento a lineamientos de la Fiscalía General del Estado. El 31 de diciembre de 2025, un fiscal especializado en delitos de corrupción, junto a personal de la FELCC e Inspectoría Policial, realizó un operativo de control y requisa en dependencias de la Jefatura Provincial de Policía de Pisiga.

Durante la intervención, fueron identificados como investigados el suboficial segundo Ramiro M., el sargento mayor Marco A.A.Q., los sargentos segundos Rubén C. F. y Celmi N.R., y el sargento Henry C.G. En la requisa personal se secuestraron 290.000 pesos chilenos, además de seis teléfonos celulares pertenecientes a los funcionarios.

El análisis preliminar de los dispositivos móviles reveló audios, imágenes y mensajes de WhatsApp que evidenciarían presuntas coordinaciones con personas vinculadas al contrabando de mercadería y al ingreso irregular de ciudadanos bolivianos a Chile.

Mientras se realizaban las diligencias, ciudadanos conocidos en la zona como chambergos denunciaron que los policías investigados se habrían apropiado de montos que oscilan entre 10.000 y 20.000 dólares, lo que motivó la ampliación inmediata de los actos investigativos.

Desde el Ministerio Público reiteraron su compromiso en la lucha contra la corrupción, señalando que el caso continúa en investigación y que no se descartarán nuevas acciones legales conforme avancen las indagaciones.

