Concejal de Sacaba es enviado a prisión acusado de presunta extorsión a empresas

El concejal municipal de Sacaba, Cochabamba, Juan Carlos Montaño, fue enviado a detención preventiva por cinco meses en la cárcel de Arani, acusado por el presunto delito de concusión, tras denuncias de extorsión a empresas que ejecutaron obras para el municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el concejal fue aprehendido en flagrancia cuando presuntamente intentaba cobrar Bs 90.000 a cambio de aprobar el pago de deudas municipales pendientes con varias empresas constructoras, algunas de ellas con saldos impagos desde gestiones anteriores.

Son ocho las empresas que denunciaron al legislador, y el Ministerio Público también investiga la posible participación de otros dos funcionarios en este presunto hecho ilícito.

El Juzgado de Instrucción Penal 1 de Sacaba determinó este jueves la detención preventiva del concejal, quien deberá cumplir la medida en el penal de Arani mientras se desarrollan las investigaciones.

El denunciante del caso es Alejandro Quisbert, también concejal de Sacaba, quien señaló que el pasado martes, tras una intervención en una oficina, se encontró a Montaño recibiendo un sobre que presuntamente contenía dinero.

El operativo fue transmitido en redes sociales por el legislador denunciante, quien cuestionó públicamente la falta de intervención inmediata de la Policía.

Tras conocerse la decisión judicial, Quisbert publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando el fallo:

“Pueblo querido, se probaron todas las pruebas de mi denuncia. El concejal Montaño es enviado a la cárcel de San Pedro en Arani. Misión cumplida Sacaba, seguiré haciendo mi trabajo”.

El caso continúa en investigación mientras se aguarda el avance del proceso penal.

Mira la programación en Red Uno Play